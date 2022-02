Coppa d’Africa 2022, Senegal campione e nella storia: Egitto battuto ai rigori (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Senegal scrive la storia e vince la prima Coppa d’Africa, battendo per 4-2 ai rigori l’Egitto nell’atto conclusivo dell’edizione 2022. Una finale tiratissima, chiusa sullo 0-0 dopo i 90? regolamentari e i supplementari, ha visto Sadio Manè protagonista assoluto con il rigore decisivo per sigillare il trionfo di una nazione intera che aspettava questo momento dalla generazione d’oro del Mondiale 2002. Grande delusione invece per l’Egitto di Momo Salah. PAGELLE E TABELLINO La cronaca – Partenza con il botto per l’atto finale del torneo, perchè dopo tre minuti è subito calcio di rigore per il Senegal a causa dell’intervento sciagurato di Abdelmoneim su Ciss. Sul dischetto va Manè, che però calcia male e si vede parare il penalty da ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilscrive lae vince la prima, battendo per 4-2 ail’nell’atto conclusivo dell’edizione. Una finale tiratissima, chiusa sullo 0-0 dopo i 90? regolamentari e i supplementari, ha visto Sadio Manè protagonista assoluto con il rigore decisivo per sigillare il trionfo di una nazione intera che aspettava questo momento dalla generazione d’oro del Mondiale 2002. Grande delusione invece per l’di Momo Salah. PAGELLE E TABELLINO La cronaca – Partenza con il botto per l’atto finale del torneo, perchè dopo tre minuti è subito calcio di rigore per ila causa dell’intervento sciagurato di Abdelmoneim su Ciss. Sul dischetto va Manè, che però calcia male e si vede parare il penalty da ...

Advertising

sscnapoli : ?? C A M P I O N E ?? ???? @kkoulibaly26 vince la Coppa d’Africa il @FootballSenegal ?? Complimenti Kouli!!!… - Eurosport_IT : Altra papera di Onana in Coppa d'Africa ???? Camerun comunque terzo classificato! ????????? #CoppaDAfrica | #AFCON2021… - pisto_gol : Il Senegal batte l’Egitto 4:2 ai calci di rigore con il rigore decisivo di Manè e vince la 1^ Coppa d’Africa della… - gigi_napoli1954 : RT @Eurosport_IT: IL SENGAL VINCE LA COPPA D'AFRICA! ?????? Per la prima volta nella storia i Leoni della Teranga conquistano il trofeo conti… - imlend : RT @SimoNoveOtto: Fai RT se nel tuo club c'è un vincitore della coppa d'africa Andiamo Ballo -