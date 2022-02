Calciomercato Juventus: Milan beffato, va a Torino (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Il mercato bianconero non si ferma mai, soprattutto con giugno. Occhi puntati sui bianconeri: Zaniolo, Dybala e altro, con la dirigenza bianconera all'opera vista la possibile partenza di De Ligt a fine stagione. Servirà un sostituto per l'ex Ajax, affiancato dai bianconeri nelle ultime settimane di mercato. La Juventus cerca un nuovo difensore dopo l'addio di De Ligt, i bianconeri hanno affiancato diversi nomi nelle ultime settimane di mercato. I giorni successivi al mercato invernale potrebbero portare alla Juve alcune informazioni importanti. Dopo i successi di Gatti, Zakaria e Vlahovic, diversi big della rosa sono pronti a prolungare il contratto: da Dybala a Cuadrado a Bernardeschi. La società del presidente Agnelli è vigile sul mercato alla ricerca del successore di De Ligt per salutare i bianconeri a fine stagione. Secondo la stampa olandese, la ... Leggi su goalnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Il mercato bianconero non si ferma mai, soprattutto con giugno. Occhi puntati sui bianconeri: Zaniolo, Dybala e altro, con la dirigenza bianconera all'opera vista la possibile partenza di De Ligt a fine stagione. Servirà un sostituto per l'ex Ajax, affiancato dai bianconeri nelle ultime settimane di mercato. Lacerca un nuovo difensore dopo l'addio di De Ligt, i bianconeri hanno affiancato diversi nomi nelle ultime settimane di mercato. I giorni successivi al mercato invernale potrebbero portare alla Juve alcune informazioni importanti. Dopo i successi di Gatti, Zakaria e Vlahovic, diversi big della rosa sono pronti a prolungare il contratto: da Dybala a Cuadrado a Bernardeschi. La società del presidente Agnelli è vigile sul mercato alla ricerca del successore di De Ligt per salutare i bianconeri a fine stagione. Secondo la stampa olandese, la ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - sportal_it : Juventus, il piano per arrivare a Nicolò Zaniolo - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveVerona #SerieA #Calciomercato Juventus, non solo Gatti: Cherubini beffa ancora… -