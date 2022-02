Brividi di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 “grazie” ai genitori: la rivelazione dei vincitori del Festival (Di domenica 6 febbraio 2022) Mahmood e Blanco hanno trionfato al Festival di Sanremo con la canzone Brividi. Un brano che, sin dall’inizio, ha avuto alcuni estimatori speciali e parte essenziale nella vita dei due giovani artisti: i rispettivi genitori. Sono infatti loro ad aver spinto il duo a portare il brano in gara a Sanremo 2022: il retroscena svelato dai vincitori nella conferenza stampa in seguito alla vittoria sul palco dell’Ariston. Mahmood e Blanco: le rivelazioni dopo il trionfo a Sanremo 2022 Brividi è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022 e ad interpretarla sono stati due giovanissimi artisti, promesse ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022)hanno trionfato aldicon la canzone. Un brano che, sin dall’inizio, ha avuto alcuni estimatori speciali e parte essenziale nella vita dei due giovani artisti: i rispettivi. Sono infatti loro ad aver spinto il duo a portare il brano in gara a: il retroscena svelato dainella conferenza stampa in seguito alla vittoria sul palco dell’Ariston.: le rivelazioni dopo il trionfo aè la canzone vincitrice deldie ad interpretarla sono stati due giovanissimi artisti, promesse ...

