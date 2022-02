A che ora inizia Domenica In con i cantanti di Sanremo 2022: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di domenica 6 febbraio 2022) A che ora inizia la puntata speciale di Domenica In di oggi – 6 febbraio 2022 – con i cantanti del Festival di Sanremo 2022 chiusosi ieri con la vittoria di Mahmood e Blanco? Ve lo diciamo subito: la puntata di oggi andrà in onda dalle ore 14 alle ore 18,45; quasi cinque ore di diretta che racconteranno la settimana del Festival condotta da Amadeus campione di ascolti. Prevista la presenza di tutti i cantanti in gara: da Tananai (25esimo) a Mahmood e Blanco (i vincitori). Qui la classifica finale cantanti e classifica del Festival di Sanremo 2022 Quali sono i cantanti e la classifica del Festival di Sanremo 2022 che prenderanno parte alla puntata di ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 6 febbraio 2022) A che orala puntata speciale diIn di oggi – 6 febbraio– con idel Festival dichiusosi ieri con la vittoria di Mahmood e Blanco? Ve lo diciamo subito: la puntata di oggi andrà indalle ore 14 alle ore 18,45; quasi cinque ore di diretta che racconteranno la settimana del Festival condotta da Amadeus campione di ascolti. Prevista la presenza di tutti iin gara: da Tananai (25esimo) a Mahmood e Blanco (i vincitori). Qui la classifica finalee classifica del Festival diQuali sono ie la classifica del Festival diche prenderanno parte alla puntata di ...

