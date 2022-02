Volley, Superlega 2021/2022: Perugia archivia la pratica Ravenna in tre set (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile, la Sir Safety Conad Perugia batte la Consar RCM Ravenna. I Block Devils, primi in classifica, ottengono la sedicesima vittoria contro Ravenna, fanalino di coda ancora a secco di successi. 3-0 (25-18, 25-23, 25-16) il punteggio del match, che vede i padroni di casa prevalere al termine di tre set, forse più lottati del previsto, rispettando il pronostico della vigilia. CALENDARIO 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA CRONACA – L’assenza di Wilfredo Leon si fa sentire per i Block Devils, che in tutti e tre i set faticano in determinati ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato didimaschile, la Sir Safety Conadbatte la Consar RCM. I Block Devils, primi in classifica, ottengono la sedicesima vittoria contro, fanalino di coda ancora a secco di successi. 3-0 (25-18, 25-23, 25-16) il punteggio del match, che vede i padroni di casa prevalere al termine di tre set, forse più lottati del previsto, rispettando il pronostico della vigilia. CALENDARIO 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA CRONACA – L’assenza di Wilfredo Leon si fa sentire per i Block Devils, che in tutti e tre i set faticano in determinati ...

