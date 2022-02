Advertising

venti4ore : Pistoia signora muore nello scontro frontale fra due auto – Firenze Post - zazoomblog : Pistoia: donna muore nello scontro frontale fra due auto - #Pistoia: #donna #muore #nello - Nazione_Pistoia : Scontro frontale, muore una donna sulla 'Pistoiese'. Strada interrotta, le deviazioni - iltirreno : Tragedia in provincia di Pistoia: muore una donna di 68 anni in uno scontro frontale - qn_lanazione : #Pistoia - Scontro frontale, muore una donna sulla 'Pistoiese'. Strada interrotta, le deviazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro frontale

IlPiacenza

Incidente mortale sulla strada statale 66 "Pistoiese" : una donna di 68 anni è morta in seguito a unotra due veicoli. Nell'incidente sono rimaste ferite altre due persone, un uomo e una donna. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente per cause in ...tragico stamani sulla strada statale 66 Pistoiese all'altezza di Bionzana. Nello schianto ha perso la vita una donna di 68 anni, deceduta sul posto. Altre due persone sono state ...PISTOIA I vigili del fuoco del comando di Pistoia distaccamento di San Marcello Pistoiese sono intervenuti per un incidente stradale al km 52 della via Modenese .A seguito di un frontale avvenuto tra ...A perdere la vita un giovane di Velletri alla guida di un Volkswagen Golf che, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Mercedes Classe A proveniente in direzione opposta. Un ...