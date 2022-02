Sanremo | Morandi vola con Jovanotti Ma Mahmood&Blanco restano primi

Advertising

SanremoRai : “Stai andando forte Apri tutte le porte Gioca tutte le carte Fai entrare il sole” L’esibizione integrale è su RaiP… - SanremoRai : “C’è un grande prato verde dove nascono speranze” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - _the_jackal : forse non lo sapete ma il segnale di Sanremo viene trasmesso direttamente dalle mani Gianni Morandi #Sanremo2022 - infoitcultura : Classifica Sanremo, Morandi vince la serata cover con Jovanotti: Mahmood e Blanco ancora in testa - infoitcultura : Sanremo 2022, nella serata dei duetti Morandi batte tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Morandi

... un Festival rivoluzionario che abbraccia diverse generazioni e stili musicali, da Gianni, ... conduttore per la terza volta del Festival di: 'Aver portato 25 cantanti in gara che ...... per la GenZ, otterranno successo postci sono altre due new entry: 'Chimica' di Ditonellapiaga con Donatella Rettore (5%) e 'Apri tutte le porte' di Gianni(4%); non esattamente due ...ROMA – La scena al Festival di Sanremo, nella serata delle cover, se la sono presa meritatamente loro. Gianni Morandi è salito sul palco dell’Ariston con una grande sorpresa di nome Lorenzo Jovanotti, ...(Il Sole 24 ORE) Lorenzo Cherubini avvistato a Sanremo. Mi ha detto che sto andando forte" ha dichiarato Gianni Morandi qualche giorno fa e chissà che il cantante toscano non sia venuto per tifare ...