Sanremo 2022, ospiti e scaletta della serata finale (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo – Tutto pronto per la finale del 72esimo Festival di Sanremo. Questa sera super ospite sarà Marco Mengoni (foto), mentre ci sarà anche un omaggio a Raffaella Carrà, con l'anteprima mondiale del musical "Ballo Ballo", tratto dal film "Explota Explota" (prodotto da Tornasol, Indigo e RaiCinema) di cui Valeria Arzenton, fondatrice del gruppo ZedLive, ha acquisito i diritti esclusivi in ambito musical. In prima fila ci sarà anche il regista Sergio Japino. Stavolta accanto ad Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli, che nella conferenza stampa odierna ha detto: "Mi sono piaciute tutte tanto, e credo ci sia stata una scelta diversa ed eccezionale in tutte le attrici. Stasera io farò una conversazione, più che un monologo. Mi farò delle domande, su alcune ho paura che non saprò rispondere. Non è un monologo vero e proprio, altrimenti avrei ...

