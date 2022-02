Sanremo 2022, Mengoni contro gli hater: «Libertà non è dire il c*zzo che vuoi» (Di domenica 6 febbraio 2022) Marco Mengoni sale sul palco senza annunci. Luci spente, solo un faro puntato al centro. Accanto a lui Filippo Scotti, l’attore protagonista di È stata la mano di Dio, l’ultimo film di Paolo Sorrentino. Insieme si mettono a leggere del testo sui loro smartphone. Sono commenti presi dai social. Tutti riguardano il Festival di Sanremo. All’inizio sono leggeri, anche divertenti. «Dovrebbe istituire una settimana di ferie per vedere Sanremo», oppure «Sanremo è quella cosa che succede tra un tweet e l’altro». Ma più si va avanti e più il tono peggiora. I messaggi cominciano a diventare insulti. «Che cesso… spero che il cesso non s’offenda», «Perché parli? Mi fai vomitare» e ancora «Figlio di una gran bastarda». Poi leggono l’articolo 21 della Costituzione sulla Libertà di pensiero. E chiudono: ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Marcosale sul palco senza annunci. Luci spente, solo un faro puntato al centro. Accanto a lui Filippo Scotti, l’attore protagonista di È stata la mano di Dio, l’ultimo film di Paolo Sorrentino. Insieme si mettono a leggere del testo sui loro smartphone. Sono commenti presi dai social. Tutti riguardano il Festival di. All’inizio sono leggeri, anche divertenti. «Dovrebbe istituire una settimana di ferie per vedere», oppure «è quella cosa che succede tra un tweet e l’altro». Ma più si va avanti e più il tono peggiora. I messaggi cominciano a diventare insulti. «Che cesso… spero che il cesso non s’offenda», «Perché parli? Mi fai vomitare» e ancora «Figlio di una gran bastarda». Poi leggono l’articolo 21 della Costituzione sulladi pensiero. E chiudono: ...

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - zazoomblog : Marco Mengoni e Filippo Scotti contro gli haters al Festival di Sanremo 2022: il discorso sulla violenza verbale -… - joel7bochi : RT @SanremoRai: A chi non è capitato di aspettare il proprio amore seduti a un tavolo? Dubbi come spilli pungono, la notte è compagna di ve… -