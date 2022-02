Ripresa a rischio, Confindustria: “A gennaio produzione in forte calo causa rincari dell’energia”. E metà delle imprese non si aspetta nulla dal Recovery plan (Di sabato 5 febbraio 2022) Il fortissimo rincaro dell’energia e delle altre materie prime frena la produzione industriale italiana. Secondo il Centro studi di Confindustria, dopo il calo dello 0,7% di dicembre in gennaio la caduta è stata dell’1,3% per effetto di aumenti dell’elettricità (+450% su gennaio 2021) e delle altre commodity, che “comprimono i margini delle imprese e, in diversi casi, stanno rendendo non più conveniente produrre”. Per viale dell’Astronomia “a questo si sommano le persistenti strozzature lungo le catene globali del valore“. La dinamica “mette a serio rischio il percorso di risalita del Pil, avviato lo scorso anno”. Previsione peraltro condivisa da tutti gli osservatori, secondo cui l’economia crescerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Il fortissimo rincaroaltre materie prime frena laindustriale italiana. Secondo il Centro studi di, dopo ildello 0,7% di dicembre inla caduta è stata dell’1,3% per effetto di aumenti dell’elettricità (+450% su2021) ealtre commodity, che “comprimono i marginie, in diversi casi, stanno rendendo non più conveniente produrre”. Per viale dell’Astronomia “a questo si sommano le persistenti strozzature lungo le catene globali del valore“. La dinamica “mette a serioil percorso di risalita del Pil, avviato lo scorso anno”. Previsione peraltro condivisa da tutti gli osservatori, secondo cui l’economia crescerà ...

Advertising

Mario_C_1 : RT @TCommodity: == Confindustria: -1,3% produzione industriale a gennaio - Agenzia Italia (AGI) == Confindustria: caro energia, materie p… - fulviabecco : RT @confartigianato: In 20 mesi, il #Superbonus110 ha subito 9 modifiche, 1 ogni 68 giorni, trasformandosi in un percorso ad ostacoli per i… - fulviabecco : RT @artigianiliguri: #SostegniTer, bloccata la cessione multipla dei #creditidiimposta @grassogian1 (@confartigianato): «Un cambio in corsa… - cocchi2a : RT @CCKKI: #Superbonus: #Confartigianato, subito a rischio #127mila assunzioni. 'Gli stop and go normativi sull'utilizzo dei bonus edilizia… - GuidiB_Ale : RT @TCommodity: == Confindustria: -1,3% produzione industriale a gennaio - Agenzia Italia (AGI) == Confindustria: caro energia, materie p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa rischio Omelia in Duomo in ricordo di don Pasquino Una fede immensa " un coraggio sconfinato fino all'amore del rischio "l'estremismo dinamico della ...interrotta in Africa per gravi motivi di salute, ma ripresa e reinterpretata nel ministero ...

Minori dopo 2 anni di pandemia: la "generazione sospesa" nel limbo del covid (05/02/2022) ... 110 mila minori di origine straniera tra i 3 e i 6 anni sono stati più esposti al rischio di ... 'Non possiamo attendere che la sola, auspicata, ripresa economica compensi automaticamente il forte ...

Ripresa a rischio, Confindustria: “A gennaio produzione in forte calo causa rincari… Il Fatto Quotidiano La crisi morde ma il Pnrr può salvarci Con una criticità in più: che la ripresa è molto disomogenea tra i diversi settori. Rispetto al 2019, infatti, il sistema ricettivo e la ristorazione mostrano ancora perdite in termini di ...

Ripresa. Produzione industriale in forte calo a gennaio, a rischio la risalita del Pil Il governo al momento prevede per quest'anno una crescita del 4,7%. Confcommercio ha messo l’accento sui ritardi che il Sud deve colmare e che rischiano di rallentare la ripresa nazionale: da quello ...

Una fede immensa " un coraggio sconfinato fino all'amore del"l'estremismo dinamico della ...interrotta in Africa per gravi motivi di salute, mae reinterpretata nel ministero ...... 110 mila minori di origine straniera tra i 3 e i 6 anni sono stati più esposti aldi ... 'Non possiamo attendere che la sola, auspicata,economica compensi automaticamente il forte ...Con una criticità in più: che la ripresa è molto disomogenea tra i diversi settori. Rispetto al 2019, infatti, il sistema ricettivo e la ristorazione mostrano ancora perdite in termini di ...Il governo al momento prevede per quest'anno una crescita del 4,7%. Confcommercio ha messo l’accento sui ritardi che il Sud deve colmare e che rischiano di rallentare la ripresa nazionale: da quello ...