Real Madrid-Granada: pronostico e possibili formazioni

Il Real Madrid farà un'offerta per tornare a vincere nella Liga quando domenica 6 febbraio accoglierà un Granada fuori forma al Bernabeu. I Blancos sono attualmente in testa alla classifica, quattro punti di vantaggio sul Siviglia, secondo in corsa per il titolo, mentre il Granada è 14°, sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il calcio di inizio di Real Madrid-Granada è previsto alle 21

Prepartita Real Madrid-Granada: a che punto sono le due squadre?

Real Madrid

Il Real Madrid rimane la squadra da prendere nella Liga, vantando 50 punti in 22 partite, che gli hanno lasciato quattro punti di vantaggio sul Siviglia, secondo in ...

