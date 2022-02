Rayan non ce l'ha fatta: estratto senza vita il corpo del bambino caduto in un pozzo 5 giorni fa (Di sabato 5 febbraio 2022) Tutto il mondo è rimasto per giorni con il fiato sospeso, nella speranza di vedere uscire vivo il piccolo di cinque anni bloccato sotto terra in Marocco Leggi su lastampa (Di sabato 5 febbraio 2022) Tutto il mondo è rimasto percon il fiato sospeso, nella speranza di vedere uscire vivo il piccolo di cinque anni bloccato sotto terra in Marocco

Advertising

LiaCapizzi : Il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Già questo meriterebbe il silenzio. E invece sale lo schifo verso chi ha pe… - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - masechi : ?? Il piccolo Rayan non c’è l’ha fatta, le autorità hanno comunicato la sua morte #Marocco - LioneLeonardo : RT @manginobrioches: #Rayan non ce l'ha fatta, e noi non usciremo mai da #Vermicino. Che dolore. #Marocco - Vito_Cipolla : RT @MauroGiubileo: Una bruttissima notizia, preghiamo per quella povera anima. Che non accada mai più. Destino infame. #Rayan #Marocco ?????????? -