Polemica per la schwa (?) in un concorso universitario. Parte la raccolta firme, nell'elenco anche Barbero, Cacciari e Flores d'Arcais (Di sabato 5 febbraio 2022) Una raccolta firme «a difesa della lingua nostra». È comparsa su Change.org dopo che il ministero dell'Istruzione ha usato la schwa (?) in una procedura concorsuale universitaria, tra l'altro per l'abilitazione a professore universitario di Organizzazione aziendale, nel settore delle discipline economico-giuridiche: il carattere schwa è usato per rendere neutri sostantivi e aggettivi, quindi né maschili né femminili, e finora si leggeva quasi esclusivamente nei testi di una Parte dei movimenti femministi ed Lgbtq+. La petizione, lanciata da Massimo Arcangeli (linguista e scrittore, ordinario di Linguistica italiana all'Università di Cagliari), prende in esame un estratto del verbale pubblicato dal Miur e si scaglia contro l'uso della schwa, in questo caso applicata ...

