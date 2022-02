(Di sabato 5 febbraio 2022) Le luci dei riflettori le lasciano ad altri. Loro sono quelli che fanno il "lavoro sporco", monitorando centinaia di profili, gestendo trattative infinite per portare a casa il meglio.e ...

Advertising

sportli26181512 : Piero l'highlander e Frederic lo studioso: Ausilio-Massara, il derby dei d.s.: Piero l'Highlander e Frederic l'infa… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero highlander

La Gazzetta dello Sport

Le luci dei riflettori le lasciano ad altri. Loro sono quelli che fanno il "lavoro sporco", monitorando centinaia di profili, gestendo trattative infinite per portare a casa il meglio.Ausilio e Frederic Massara sono i direttori sportivi di Inter e Milan. Hanno storie diverse ma la comune passione per il proprio lavoro. Sono gli uomini mercato che negli ultimi anni (non certo ......sono infatti anche l'e il Glasgow (più scozzesi di così)?La dice lunga poi il fatto che su 40 panini del mio attuale menu solo 7 abbiano quel prefisso". Da Mc a Red Comunque sia Gian...