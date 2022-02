MotoGP, Test Sepang 2022: Aleix Espargaró il migliore del day-1, 4° Enea Bastianini e 19° Bagnaia (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo l’assaggio dello Shakedown all’inizio di questa settimana, a Sepang (Malesia) le valutazioni si sono fatte più serie in tema di MotoGP. Prima giornata di Test ufficiali sulla pista asiatica e day-1 nel quale piloti e team hanno lavorato alacremente per comprendere al meglio le nuove moto e soprattutto quale via di sviluppo seguire per rendere sempre più prestazionali. E’ stato lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró a ottenere il miglior tempo di quest’oggi di 1’58?371 a precedere il team-mate Maverick Vinales di 0?013 e lo spagnolo della Suzuki Alex Rins di 0?100. Moto di Noale estremamente veloce e con ottimi risultati in termini di potenza del proprio motore, mentre Rins in sella alla GSX-RR ha fatto capire che ad Hamamatsu il lavoro fatto è stato decisamente buono, viste le evoluzioni su ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo l’assaggio dello Shakedown all’inizio di questa settimana, a(Malesia) le valutazioni si sono fatte più serie in tema di. Prima giornata diufficiali sulla pista asiatica e day-1 nel quale piloti e team hanno lavorato alacremente per comprendere al meglio le nuove moto e soprattutto quale via di sviluppo seguire per rendere sempre più prestazionali. E’ stato lo spagnolo dell’Apriliaa ottenere il miglior tempo di quest’oggi di 1’58?371 a precedere il team-mate Maverick Vinales di 0?013 e lo spagnolo della Suzuki Alex Rins di 0?100. Moto di Noale estremamente veloce e con ottimi risultati in termini di potenza del proprio motore, mentre Rins in sella alla GSX-RR ha fatto capire che ad Hamamatsu il lavoro fatto è stato decisamente buono, viste le evoluzioni su ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Test con l'Audi fissato, ma potrei non esserci se nasce la bambina' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - RobiRobipit : RT @dianatamantini: MOTOGP - Completata la prima giornata di test ufficiali a Sepang, con il ritorno di Marc Márquez ed il duo Aprilia al c… - sportface2016 : #MotoGP, #SepangTest 2022: Aleix #Espargaro il più veloce nella prima sessione, caduta per Marc #Marquez - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang #TestMotoGPSepang #SepangTest #2022Loading In difficoltà anche #FrancoMorbidelli e #An… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang #TestMotoGPSepang #SepangTest #2022Loading In difficoltà anche #FrancoMorbidelli e… -