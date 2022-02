Monica Vitti sapeva anche far ridere. Conversione di una stella

(Di sabato 5 febbraio 2022) Così femminile e maschile”, come bisogna dire oggi (l’ha detto a Sanremo, Drusilla Foer),è stata, oltre che precoce paladina del gender-neutral, la più grande comica del nostro cinema. Ed è bene ribadirlo subito: “comica”. Volendocon l’asterisco o con la schwa, non avendo nulla di meno degli altri “mattatori”, Sordi, Tognazzi, Gassman, Manfredi,se nell’elenco viene sempre dopo. Essere comica è assai più complicato che essere intensa, o malinconica o ipnotica o struggente, ed è più preciso di “brillante”. Il discorso è un po’ sempre quello: la vergogna di, l’inferiorità del comico sul tragico e il drammatico. Ma come ha scritto Mariarosa Mancuso ricordandola in questi giorni: “Il comico è una precisione, all’intensità molto collaborano gli spettatori complici”, ...

Casa del Cinema e CSC – Cineteca Nazionale rendono omaggio a Monica Vitti con una programmazione speciale e lei dedicata nella settimana in cui Roma dice addio alla sua grande figlia, icona ...