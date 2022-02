Milan | Imbrahimovic non ce la fa | si ritira

Leggi su goalnews

L'infortunato Ibrahimovic non continuerà a giocare nela causa dei continui infortuni ai suoi punti deboli. La decisione è stata presa insieme al club, che ha raggiunto un accordo con il giocatore. Il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, ormai quasi 41enne, è costretto a fermarsi per diversi lunghi periodi a causa degli infortuni che lo tormentano. Per questo motivo il suo contratto è in scadenza a giugno e potrebbe decidere di andare in pensione. Il, che ha sempre rinnovato annualmente il contratto di Ibra, dovrà ora prendere una decisione difficile sul suo futuro. Zlatan Ibrahimovic non giocherà il derby contro l'Inter per un'infiammazione al tendine d'Achille destro. Potrebbe essere il suo ultimo derby con il.