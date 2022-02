‘Michele Bravi live a teatro’, ecco le date (Di sabato 5 febbraio 2022) SANREMO – In attesa di partecipare, questa sera, alla finalissima del 72esimo Festival di Sanremo (dove è in gara con “Inverno dei fiori”), Michele Bravi ha annunciato l’imminente partenza del suo tour. Poche, selezionate date nel prossimo mese di maggio. “I fiori che sbocciano nel freddo dell’inverno arrivano nei teatri più prestigiosi d’Italia”, ha scritto l’artista sui social. “Sono tanto grato nel pensare che questa sia la mia terza tournée in meno di un anno. La musica dal vivo ha bisogno di ripartire e vedere che il pubblico ancora li cerca gli artisti e ha voglia di tuffarsi nella loro visione creativa è un regalo bellissimo. Un nuovo spettacolo da raccontare. Grazie sempre”. Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati a partire da oggi, 5 febbraio. Per informazioni: ... Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022) SANREMO – In attesa di partecipare, questa sera, alla finalissima del 72esimo Festival di Sanremo (dove è in gara con “Inverno dei fiori”), Micheleha annunciato l’imminente partenza del suo tour. Poche, selezionatenel prossimo mese di maggio. “I fiori che sbocciano nel freddo dell’inverno arrivano nei teatri più prestigiosi d’Italia”, ha scritto l’artista sui social. “Sono tanto grato nel pensare che questa sia la mia terza tournée in meno di un anno. La musica dal vivo ha bisogno di ripartire e vedere che il pubblico ancora li cerca gli artisti e ha voglia di tuffarsi nella loro visione creativa è un regalo bellissimo. Un nuovo spettacolo da raccontare. Grazie sempre”. Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati a partire da oggi, 5 febbraio. Per informazioni: ...

