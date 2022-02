Manila Nazzaro con le lacrime agli occhi: “Non riesco ad integrarmi” (Di sabato 5 febbraio 2022) L’ex Miss Italia ha un momento di sconforto nella casa del Grande Fratello Vip Continua il percorso dei concorrenti nella L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di sabato 5 febbraio 2022) L’ex Miss Italia ha un momento di sconforto nella casa del Grande Fratello Vip Continua il percorso dei concorrenti nella L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

zazoomblog : Manila Nazzaro con le lacrime agli occhi: “Non riesco ad integrarmi” - #Manila #Nazzaro #lacrime #occhi: - aaridaje : @nikatossica digli che non sei mica manila nazzaro per te va bene anche la casa in disordine - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Manila Nazzaro: 'È diventata la migliore amica di Delia' - BITCHYFit : Davide Silvestri sbotta contro Manila Nazzaro: “Ha rotto!” - BITCHYFit : Manila Nazzaro si ferisce al GF Vip e interviene un medico -