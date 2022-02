Inter-Milan | nerazzurri chiudono il primo tempo in vantaggio con gol di Perisic La diretta

(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Terminato ila San Siro con l'insulper 1-0. Fin qui il derby lo decide il gol realizzato daal 38' sul corner di Calhanoglu.meritato per la squadra di Simone Inzaghi, sicuramente piu' pericolosa rispetto ai rossoneri, salvati in un paio di occasioni da un ottimo Maignan. Tanta fatica per gli uomini di Stefano Pioli a proporsi in avanti e pericolosi solo con un destro dalla distanza di Tonali respinto da Handanovic.

