Finale Zverev-Bublik in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Montpellier 2022

Alexander Zverev sfiderà Aleksandr Bublik in Finale all'Atp 250 di Montpellier 2022. Il tedesco ha ottenuto la terza vittoria agevole della settimana, travolgendo Mikael Ymer in meno di un'ora di gioco. Successo facile anche per il kazako, che ha concesso appena sei giochi a Filip Krajinovic. Bublik è avanti 1-0 nei precedenti, ma sarà il numero 3 del mondo a partire favorito. La sfida per il titolo svolgerà domenica 6 febbraio, non prima delle ore 13.00. IL MONTEPREMI IL TABELLONE La diretta televisiva del match sarà fruibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibile tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento sul portale in questione. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti ...

