Eventi di febbraio per gli appassionati di moto da corsa

(Di sabato 5 febbraio 2022) L'anno nuovo è appena iniziato e già per glidida" e non solo per loro " si profila un 2022 di magra per quanto riguarda le manifestazioni a loro dedicate. Purtroppo anche ...

Advertising

archivetro : RT @ErasmusPlusInd: Conosci tutte le opportunità Erasmus per l'educazione degli adulti? Partecipa al nostro #Infoday il 9 febbraio! ??#Par… - uniamofimronlus : RT @UILDMnazionale: Il 28 febbraio torna la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. #UILDM ha aderito anche quest’anno all’appello di @uniam… - mandeville62 : RT @UILDMnazionale: Il 28 febbraio torna la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. #UILDM ha aderito anche quest’anno all’appello di @uniam… - cheaterbag : RT wireditalia 'Il 6 febbraio debutta Storia di chi fugge e di chi resta, terzo capitolo della serie tratta da Elen… - TargatoCN : Cosa fare e dove andare in questo primo fine settimana di febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi febbraio

... quotidiani, musica, spettacoli di teatro, cinema, concerti,culturali, musei, mostre e siti ... e avranno tempo fino al 282023 per consumare il credito. I giovani nati nel 2022, invece,...... ancora in vigore nel nostro Paese come ad esempio il divieto dei motoraduni e di conseguenza il calendario (almeno per i primi mesi dell'anno) potrebbe essere avaro di. E il mese di...tragico evento del quale il 7 febbraio ricorrerà il 78esimo anniversario, quello che il Centro studi Pier Paolo Pasolini ha voluto organizzare proprio per lunedì 7 febbraio, nel teatro Pasolini ...Il mercato mensile di Osteria Nuova, pur essendo un mercato, per le modalità di svolgimento dell’evento e flusso di utenza proveniente ... sanitaria l’Ente comunale sospende l’edizione di febbraio ...