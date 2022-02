Derby | Vince in rimonta il Milan che gioca in orizzontale | l' Inter in profondità Decisivi i cambi di Pioli

Advertising

AntoVitiello : ??? #Giroud fa impazzire l'Inter con una doppietta in tre minuti. Il #Milan vince il derby e riapre la corsa al prim… - capuanogio : Il #Milan vince il derby perché alla fine gioca un secondo tempo di spessore mentre l'#Inter, piano piano, si illud… - cmdotcom : Pioli ribalta e vince il derby coi cambi. Per l' #Inter la sconfitta brucia: il #Milan fa bene a credere allo scude… - teletext_ch_it : Calcio: il leader Zurigo vince il derby - Arturifra : Il #Milan non sa come ha vinto il #Derby, l’#Inter non sa come l’ha perso. Chi lo capisce per primo vince lo #scudetto. -

Olivier Giroud, man of the match nelcontro l'Inter, ai microfoni di Dazn ha espresso tutta la sua gioia: 'Ho detto prima della partita che sarebbe stata speciale. Unsi. Eravamo in difficoltà nel primo tempo, speravo in una o due palle in area. E' fantastico per i nostri tifosi. Sono felice ed orgoglioso di questa squadra che non ha mai mollato'. 'Ero ...MILANO " Il Milanin rimonta per 2 - 1 unemozionante che sembrava già perso, rilanciando le proprie ambizioni di titolo e avvicinando proprio l'Inter in vetta alla classifica. Decisiva la doppietta di ...Oltre al derby, in cui non c'è anche Rebic ... Capolavoro Olimpia Milano in Eurolega: vince 75-73 sul campo del Barcellona Nonostante le assenze la squadra di Ettore Messina gioca un ultimo ..."Ho detto prima della partita che sarebbe stata speciale. Un derby si vince. Eravamo in difficoltà nel primo tempo, poi siamo rientrati in partita. È fantastico per i nostri tifosi, sono felice e ...