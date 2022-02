Covid: quarantena dimezzata per i non vaccinati (Di sabato 5 febbraio 2022) Si dimezza, passando da 10 a 5 giorni, la quarantena Covid per le persone non vaccinate. Così come per coloro che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario – 2 dosi – da più di 120 giorni e che siano entrate in contatto stretto con un positivo. Lo prevede una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti. Secondo il provvedimento – che si applica a persone che non manifestano sintomi – la cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test finale rapido o molecolare. Inoltre è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 anche per i 5 giorni successivi all’esito negativo del tampone. Covid, contatti con positivi Diverse sono le disposizioni anti Covid per chi viene a contatto con un ... Leggi su velvetmag (Di sabato 5 febbraio 2022) Si dimezza, passando da 10 a 5 giorni, laper le persone non vaccinate. Così come per coloro che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario – 2 dosi – da più di 120 giorni e che siano entrate in contatto stretto con un positivo. Lo prevede una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure die autosorveglianza per i contatti stretti. Secondo il provvedimento – che si applica a persone che non manifestano sintomi – la cessazione dellaè condizionata all’esito negativo di un test finale rapido o molecolare. Inoltre è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 anche per i 5 giorni successivi all’esito negativo del tampone., contatti con positivi Diverse sono le disposizioni antiper chi viene a contatto con un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, circolare ministero: quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati #covid #ministerodellasalute… - RaiNews : La circolare del ministero della Salute #COVID19 #quarantena - SkyTG24 : La quarantena dopo contatto con positivo passa a 5 giorni per i non vaccinati - CamilloBenso19 : RT @ElGusty99523701: Cina In un supermercato, una persona è risultata positiva al Covid, Il locale è stato messo in quarantena, così come t… - AcerboLivio : Covid, la quarantena per i non vaccinati si riduce da 10 a 5 giorni: le regole | Sky TG24 -