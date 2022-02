Calzini spaiati: guarda queste 1000 idee da realizzare! Grazie Lavatrice! (Di sabato 5 febbraio 2022) Nei cassetti del vostro armadio, avete trovato diverse calze spaiate? Aspettate prima di gettarle via, perché le potrete recuperare in modo creativo ed originale, per realizzare degli oggetti unici nel loro genere. Di seguito qualche idea spettacolare. Teneri orsetti Usando una calza a righe, dei bottoni e dell’ovatta, potete creare in pochi minuti un tenero orsetto da donare ai più piccoli. Per assemblare l’orsacchiotto, viene consigliato di usare ago e filo di cotone. Fonte immagine Conigli ferma porta Riempiti con del riso, questi coniglietti fatti con delle calze sono degli ottimi ferma porta. Fonte immagine Marionetta Super simpatica e super colorata, questa marionetta è stata fatta abbellendo un calzino lungo con dei fili di lana, degli occhietti finti e dei bottoni. Fonte immagine Per profumare la biancheria Se volete donare una piacevole fragranza alla vostra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 5 febbraio 2022) Nei cassetti del vostro armadio, avete trovato diverse calze spaiate? Aspettate prima di gettarle via, perché le potrete recuperare in modo creativo ed originale, per realizzare degli oggetti unici nel loro genere. Di seguito qualche idea spettacolare. Teneri orsetti Usando una calza a righe, dei bottoni e dell’ovatta, potete creare in pochi minuti un tenero orsetto da donare ai più piccoli. Per assemblare l’orsacchiotto, viene consigliato di usare ago e filo di cotone. Fonte immagine Conigli ferma porta Riempiti con del riso, questi coniglietti fatti con delle calze sono degli ottimi ferma porta. Fonte immagine Marionetta Super simpatica e super colorata, questa marionetta è stata fatta abbellendo un calzino lungo con dei fili di lana, degli occhietti finti e dei bottoni. Fonte immagine Per profumare la biancheria Se volete donare una piacevole fragranza alla vostra ...

