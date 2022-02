Blanco e Mahmood a Sanremo: 'Con Brividi cantiamo la voglia di amare in totale libertà' (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Di solito chi è favorito non vince mai . Siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista, non pensiamo alla classifica . Ci sono tantissimi altri artisti, di cui siamo fan e di cui abbiamo una ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Di solito chi è favorito non vince mai . Siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista, non pensiamo alla classifica . Ci sono tantissimi altri artisti, di cui siamo fan e di cui abbiamo una ...

rtl1025 : ?? #Mahmood poco prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata di #Sanremo2022 ha avuto un mancamento. Pronta… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - Radio1Rai : ?? #Sanremo2022 Assedio di fan all’albergo di Mahmood e Blanco. Lui chiede di indossare la mascherina - fe4rlessxlou : RT @oubaxence: blanco era pronto a donarci 500 punti al fantasanremo ma purtroppo mahmood l'ha fermato - sunsetleena : RT @kcareninaa: mahmood e blanco il duo comico di #sanremo22 -