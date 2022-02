Aprilia | doppietta nel primo giorno di Test a Sepang di MotoGP

Advertising

DelbonoRoberto : RT @gponedotcom: VIDEO - Enea segna il 4° tempo, il top ten anche Bezzecchi, ma è l'Aprilia ad aver stupito con una doppietta perentoria ne… - infoitsport : MotoGP, test Sepang: Aprilia da record. È doppietta Aleix Espargaro-Vinales - gponedotcom : VIDEO - Enea segna il 4° tempo, il top ten anche Bezzecchi, ma è l'Aprilia ad aver stupito con una doppietta perent… - Luxgraph : MotoGp, test Sepang 2022: doppietta Aprilia con Espargaro-Vinales nel day 1 - Silmae46 : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | Test Malesia – Day1: Doppietta Aprilia #SepangTest #F1inGenerale -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia doppietta

per l'nel primo giorno di test a Sepang: il migliore è Aleix Espargaró in 1:58.371 davanti al compagno di box Vinales, distante 13 millesimi. Terzo posto per Rins (+0.100). Due ...Aleix Espargaro ha chiuso in testa la prima giornata di test MotoGP in Malesia e palesa la sua soddisfazione: "Abbiamo fatto una, con Maverick alle mie spalle, dopo lo shakedown dei gironi scorsi e tanto lavoro, ma, anche se sono solo dei test, la prima impressione è molto buona - dice Aleix - . La squadra ha lavorato ...Dopo una piccola pausa, è già tempo di tuffarsi nel 2022. Nello specifico, è andata in archivio a Sepang la prima giornata di Test con una super Aprilia. Aprilia, che performance nella prima giornata ...(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Doppietta per l'Aprilia nel primo giorno di test a Sepang: il migliore è Aleix Espargaró in 1:58.371 davanti al compagno di box Vinales, distante 13 millesimi. Terzo posto per ...