Alex Belli prepara il colpo di scena: quarantena per rientrare al GF Vip? L’ipotesi della Toffanin (Di sabato 5 febbraio 2022) Alex Belli è tornato nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, questa volta senza la sua Delia Duran. La donna oggi Vippona, si considera ormai single, a differenza di Alex che ha invece ammesso di sentirsi ancora sposato. A detta di Belli, il vero problema starebbe nel fatto che Delia viene troppo condizionata. Alex Belli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 febbraio 2022)è tornato nello studio di Silviaa Verissimo, questa volta senza la sua Delia Duran. La donna oggipona, si considera ormai single, a differenza diche ha invece ammesso di sentirsi ancora sposato. A detta di, il vero problema starebbe nel fatto che Delia viene troppo condizionata.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

vi_dico : Ma voi ve lo immaginate Alex Belli padre? Stella (ah no, Starlight, sorry) che dice che loro se vogliono lavorano,… - Frances83943790 : RT @aeturnuz: LA TOFFANIN CHE ASFALTA ALEX BELLI FINALMENTE GRAZIE CHE IL CIELO SIA LODATO #verissimo - Malaficent93 : RT @___Coraline: 'IO SONO LIBERA NON SONO ESPOSATA UFFICIALMENTE POSSO FARE CHE CAVOLO MI PARE NELLA VITA' ?? Alex belli.exe dalla sua fact… - Vergine09 : RT @Gioty86: @GrandeFratello Avete rotto i coglioni voi alex belli delia soleil la vecchia bastaaaaaaaaaaaaa andatevene a fanculoooooooo - blogtivvu : Alex Belli prepara il colpo di scena: quarantena per rientrare al GF Vip? L’ipotesi della Toffanin #gfvip -