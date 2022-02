Alessandro Basciano si dichiara a Sophie: “La amo follemente”, poi va in crisi e vuole lasciare il GF Vip (Di sabato 5 febbraio 2022) In queste ore, Alessandro Basciano sta vivendo momenti piuttosto concitati nella casa del GF Vip in quanto ha dichiarato il suo amore a Sophie. Il giovane, infatti, non è riuscito più a trattenersi ed ha palesato alla ragazza tutto ciò che nutre nei suoi confronti. Subito dopo questa ammissione, però, è andato nel panico e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 5 febbraio 2022) In queste ore,sta vivendo momenti piuttosto concitati nella casa del GF Vip in quanto hato il suo amore a. Il giovane, infatti, non è riuscito più a trattenersi ed ha palesato alla ragazza tutto ciò che nutre nei suoi confronti. Subito dopo questa ammissione, però, è andato nel panico e L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è rottura: colpo gobbo per l’ex tronista - eligregfanpage1 : Alessandro: 'SOLE SEI SPECIALE' Sophie: 'SEI MERAVIGLIOSA' Alessandro: 'lo urlerò ti giuro' e poi si abbracciano… - GenteVipNews : Sophie e Alessandro lite al GF, Basciano in crisi scoppia in lacrime lascia il Grande Fratello Vip - ciao1414 : RT @_ndrewww____: #gfvip io mi auguro che la famiglia di Alessandro prenda dei provvedimenti immediati nei confronti delle insinuazioni squ… - _ndrewww____ : #gfvip io mi auguro che la famiglia di Alessandro prenda dei provvedimenti immediati nei confronti delle insinuazio… -