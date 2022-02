WWE | Bayley ed Asuka dovrebbero rientrare per Wrestlamania

Advertising

FresellaKing99 : @EddiePepsi Speriamo, per quanto quello con Bayley fosse un buon ultimo match in WWE ho sempre pensato fosse più gi… - SpazioWrestling : WWE: Bayley lancia un messaggio sulla sua assenza alla Royal Rumble 2022 #Bayley #WWE #RoyalRumble - SpazioWrestling : WWE: Paige e Bayley alimentano i rumor sul loro ritorno #WWE #Bayley #Paige - Sexymodelhunni1 : Brie bella #RoyalRumble #briemode #wwe #paige #bayley -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Bayley

World Wrestling

CROWN JEWEL 2021/ Wrestling, info streaming video tv: Brock Lesnar contro Reigns! GRANDE ATTESA ... Shotzi, Aliyah, Naomi, Natalya e Shayna Baszler con l'auspicio di rivedere pure, Asuka e ...... oltre a Brock Lesnar, nella lista compaiono Asuka,, Eva Marie, Gran Metalik, Lacey Evans, ... mentre Taker, pur essendo ritirato dalle scene, non disdegna partecipazioni a progetti targati. ...There is no doubt that Bayley is one of the top female Superstars in all of WWE. Her previous reign as Smackdown Women’s Champion lasted 380 days and on top of that, she also has the most days as a ...Tale contesa, arriverà sui ring del prossimo show speciale della WWE, in quel dell'Arabia Saudita, con Elimination Chamber che potrebbe quindi vedere l'incoronazione di una nuova campionessa per lo ...