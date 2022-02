Vantaggi e svantaggi nella vita degli studenti pendolari

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 4 febbraio 2022) di Francesca Della?Calce Un pendolare, è un cittadino che lavora o studia in un luogo diverso da quello in cui abita e dunque ha la necessità di spostarsi tutti i giorni. Come sappiamo il lavoro e lo studio affaticano, ma stancano ancor di più se ad essi si sommano anche molte ore di viaggio al giorno e il più delle volte un servizio scadente. Ma cosa significa davvero essere? Un’idea possiamo farcela, ma per comprenderlo meglio l’abbiamo chiesto ad uno studente, Marco Cesaro che ogni giorno per raggiungere la scuola, è costretto ad utilizzare i mezzi pubblici… “Vivo a Giffoni Valle Piana e frequento il liceo classico Torquato Tasso a Salerno, e da quando frequento il liceo ogni giorno utilizzo il pullman per andare a scuola” E’ faticosa ladi uno studente pendolare? “Se dovessi essere sincero, direi abbastanza; non per i continui viaggi ...