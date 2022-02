Uomini e Donne anticipazioni, litigata trash: due cavalieri quasi si picchiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tornano le anticipazioni di Uomini e Donne e tornano le ultime news dallo studio di Canale 5. Ci hanno pensato le talpe del Vicolo delle News a raccontare quello che è successo nella registrazione di ieri. A quanto pare Amici non è stato registrato ma ieri Maria de Filippi è stata comunque impegnata con Uomini e Donne. Puntata come sempre molto ricca che sarà poi divisa in diverse parti. E in questo nuovo appuntamento abbiamo assistito ( o meglio assisteremo) al ritorno di Biagio. Il cavaliere napoletano era stato assente nelle ultime puntate tanto che molti avevano anche pensato che fosse arrivato un addio ma così non è stato. Biagio infatti era presente nella registrazione di ieri e a quanto pare, sarebbe proprio lui uno dei protagonisti della lite trash che farà impazzire il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tornano ledie tornano le ultime news dallo studio di Canale 5. Ci hanno pensato le talpe del Vicolo delle News a raccontare quello che è successo nella registrazione di ieri. A quanto pare Amici non è stato registrato ma ieri Maria de Filippi è stata comunque impegnata con. Puntata come sempre molto ricca che sarà poi divisa in diverse parti. E in questo nuovo appuntamento abbiamo assistito ( o meglio assisteremo) al ritorno di Biagio. Il cavaliere napoletano era stato assente nelle ultime puntate tanto che molti avevano anche pensato che fosse arrivato un addio ma così non è stato. Biagio infatti era presente nella registrazione di ieri e a quanto pare, sarebbe proprio lui uno dei protagonisti della liteche farà impazzire il ...

