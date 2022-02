Una Vita, anticipazioni 5 febbraio: Felipe prende una drastica decisione su Genoveva e sulla sua vita (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una vita, anticipazioni 5 febbraio: ecco le vicende che vedremo domani a partire dalle 14:40 su Canale 5. Una vita, anticipazioni 5 febbraio: “due di picche” di Benigna a Servante Sembrava che Benigna fosse interessata sentimentalmente a Servante, invece no: la donna gli chiarirà di provare soltanto affetto per lui, perché le ricorda il suo “fratellino”, ma niente di più o di diverso. Come la prenderà il portiere di Acacias 38? Natalia si informa delle condizioni di Lolita Natalia, pentita per quello che ha fatto, chiede a Carmen come stia Lolita. Cosa le risponderà la “suocera” di quest’ultima? Cosa succederà alla Casado? Alla messa per Genoveva c’è anche Felipe. Lolita sviene di nuovo Sappiamo che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una: ecco le vicende che vedremo domani a partire dalle 14:40 su Canale 5. Una: “due di picche” di Benigna a Servante Sembrava che Benigna fosse interessata sentimentalmente a Servante, invece no: la donna gli chiarirà di provare soltanto affetto per lui, perché le ricorda il suo “fratellino”, ma niente di più o di diverso. Come larà il portiere di Acacias 38? Natalia si informa delle condizioni di Lolita Natalia, pentita per quello che ha fatto, chiede a Carmen come stia Lolita. Cosa le risponderà la “suocera” di quest’ultima? Cosa succederà alla Casado? Alla messa perc’è anche. Lolita sviene di nuovo Sappiamo che ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Avevi ragione, Monica: la tua comicità era una ribellione contro l’angoscia, la tristezza e la malinconia della vit… - AntoVitiello : #Calabria a @DAZN_IT: 'Sono al #Milan da una vita e mi auguro d'indossare per sempre questa maglia. Tutta la mia fa… - RaiRadio2 : «La storia di Falcone e Borsellino è parte della nostra memoria collettiva. Per tutti noi sono simboli di coraggio… - KarimKarabu : Thread (4 tweet, calma!) GreenPass ad Atene?? Esisterebbe =>ancora<= da noi, nella forma del diritto-dovere¹ di par… - tankboy_san : @lukealb Grazie per il consiglio, peraltro; 'Compro libri anche in grandi quantità' è un libro di cui avevo letto m… -