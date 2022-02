Un diplomatico per il cambiamento climatico (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il ministro plenipotenziario Alessandro Modiano è stato nominato inviato speciale italiano per il cambiamento climatico come relazionato anche dal Giornale diplomatico. Modiano, diplomatico di lungo corso, è stato designato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. «Una figura strategica – ha sottolineato il titolare della Farnesina – incaricata di seguire i negoziati internazionali e di rafforzare la presenza dell’Italia ai tavoli in cui si prendono decisioni di peso sulle tematiche ambientali». E che, ha spiegato ancora Di Maio, «ci permette di allinearci ad altri Paesi, come gli Usa, che hanno già questo riferimento». D’altra parte, scrive la Farnesina in una nota, «la decisione di dotarsi di un Inviato Speciale per il clima deriva dal peso sempre ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il ministro plenipotenziario Alessandro Modiano è stato nominato inviato speciale italiano per ilcome relazionato anche dal Giornale. Modiano,di lungo corso, è stato designato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. «Una figura strategica – ha sottolineato il titolare della Farnesina – incaricata di seguire i negoziati internazionali e di rafforzare la presenza dell’Italia ai tavoli in cui si prendono decisioni di peso sulle tematiche ambientali». E che, ha spiegato ancora Di Maio, «ci permette di allinearci ad altri Paesi, come gli Usa, che hanno già questo riferimento». D’altra parte, scrive la Farnesina in una nota, «la decisione di dotarsi di un Inviato Speciale per il clima deriva dal peso sempre ...

