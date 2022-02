Top 10 Centro prove - Le Suv che fanno più strada con 10 euro - FOTO GALLERY (Di venerdì 4 febbraio 2022) Usare solo i consumi per paragonare i costi operativi di due auto non porta a risultati univoci. Un'auto a gasolio o benzina può avere delle percorrenze maggiori rispetto a una bifuel, ma non è detto che sia più "risparmiosa": a seconda del prezzo dei carburanti, infatti, il costo di un viaggio può variare in base all'alimentazione della vettura. Ciò rende molto più complesso calcolare quali siano effettivamente le auto più parsimoniose. Per questo, dopo la Top 10 delle auto che fanno più chilometri con 10 euro, abbiamo stilato la classifica delle Suv con motori termici che, secondo il valore di consumo medio rilevato dal nostro Centro prove, percorrono più strada con la stessa cifra, indipendentemente che il rifornimento sia fatto a una pompa di benzina, di gasolio, di Gpl o di metano. Viste le ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 febbraio 2022) Usare solo i consumi per paragonare i costi operativi di due auto non porta a risultati univoci. Un'auto a gasolio o benzina può avere delle percorrenze maggiori rispetto a una bifuel, ma non è detto che sia più "risparmiosa": a seconda del prezzo dei carburanti, infatti, il costo di un viaggio può variare in base all'alimentazione della vettura. Ciò rende molto più complesso calcolare quali siano effettivamente le auto più parsimoniose. Per questo, dopo la Top 10 delle auto chepiù chilometri con 10, abbiamo stilato la classifica delle Suv con motori termici che, secondo il valore di consumo medio rilevato dal nostro, percorrono piùcon la stessa cifra, indipendentemente che il rifornimento sia fatto a una pompa di benzina, di gasolio, di Gpl o di metano. Viste le ...

