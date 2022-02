Scaletta serata Cover Sanremo 2022 | l’ordine di uscita del 4 febbraio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sarà unalunghissima quella che ci aspetta oggi su Rai 1. Unaricca di musica quella del 4con i 25 BIG in gara pronti a cimentarsi nelleche hanno scelto. Sarà un omaggio agli anni 60, 70, 80 e 90 e ascolteremo davvero tantissimi successi sul palco di. Non solo musica italiana, come era successo in passato nelladellema anche grandissimi successi internazionali. Dasi parte subito alle 21 con Noemi, che ieri sera purtroppo si è esibita quando era già l’una passata e che oggi invece, inaugura le danze con quella che viene descritta da chi ha visto le prove, come una esibizione incredibile. Grande attesa anche per l’arrivo di Jovanotti che a sorpresa ...

LADELLA QUARTA1° Cantante - NOEMI 2° Cantante - GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela 3° Cantante - YUMAN con Rita Marcotulli 4° Cantante - LE VIBRAZIONI con Sophie and The ...Siamo pronti: questa sera va in scena la penultima serata di Sanremo 2022 ... equamente divisa tra Giuria Demoscopica 100 e Sala Stampa (Tv, radio e web). Ecco la scaletta in ordine di esibizione e i ...