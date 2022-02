Sanremo 2022 | classifica della terza serata | Mahmood & Blanco primi

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022): le posizioni dei 25 cantanti in gara in base ai voti per lasala stampa,giuria «demoscopica 1000» e del pubblico da casa attraverso il televoto: ladivede salire sul podio, seguiti da Elisa al secondo posto e da Gianni Morandi al terzo. Il votocomprende i 25 cantanti in ...