“Ridicoli i 53 applausi a Mattarella | erano grazie per aver salvato le poltrone” | il j’accuse di Sallusti

Trentasette minuti di discorso, 53 applausi a Mattarella, uno ogni 42 secondi: neanche Fantozzi con il megadirettore si sarebbe inginocchiato fino a quel punto. Il giudizio di Alessandro Sallusti su Libero, questa mattina, è lapidario: quel tributo così eclatante è il segno della riconoscenza dei parlamentari e del governo per aver salvato la poltona a tutti, "capri e cavoli", scrive il direttore, che accusa "gli ultrà mattarelliani del giorno dopo". Nulla da dire sulla figura di Mattarella e sulle sue parole sulla giustizia, su cui Sallusti fa mea culpa per aver dubitato che il presidente le avrebbe pronunciate, così come la necessità di condividere lo spirito del discorso di ieri da parte di tutti, opposizione compresa.

