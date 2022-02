Rayan come Alfredino: da tre giorni intrappolato in un pozzo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un bimbo marocchino di 5 anni, Rayan Omar, è intrappolato in un pozzo artesiano da circa 3 giorni. I soccorritori stanno scavando un tunnel parallelo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un bimbo marocchino di 5 anni,Omar, èin unartesiano da circa 3. I soccorritori stanno scavando un tunnel parallelo

Advertising

euronewsit : Marocco: mobilitazione per salvare #Rayan, caduto nel pozzo come Alfredino - green_milano : RT @greenMe_it: Rayan come Alfredino, ma speriamo in un finale diverso per il bimbo marocchino caduto in un pozzo - mythyyla : Spero che salvino questo bambino che è caduto in un pozzo già da un paio di giorni, e che non succeda come Alfredin… - greenMe_it : Rayan come Alfredino, ma speriamo in un finale diverso per il bimbo marocchino caduto in un pozzo… - malagamenta : RT @euronewsit: Marocco: mobilitazione per salvare #Rayan, caduto nel pozzo come Alfredino -