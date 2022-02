Quarta dose di Vaccino anti-Covid, l’Ema esprime dubbi sull’utilità: non ci sarebbero prove sufficienti (Di venerdì 4 febbraio 2022) l’Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, ha affrontato numerosi argomenti nel corso di un incontro periodico con la stampa. In particolare si è espressa sulla possibilità di una Quarta dose di Vaccino, sull’estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 5 anni e sulla nuova variante Omicron 2. Ecco quali sono le opinioni dell’Ema. Vaccino anti-Covid, il parere dell’Ema sull’utilità di una Quarta dose Il Governo ha disposto la durata illimitata del Super Green Pass ricevuto con terza dose booster o con la guarigione dall’infezione dopo 2 dosi di Vaccino. Durata che potrà essere soggetta a modifiche qualora dovesse cambiare la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022), l’Agenzia Europea per i medicinali, ha affrontato numerosi argomenti nel corso di un incontro periodico con la stampa. In particolare si è espressa sulla possibilità di unadi, sull’estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 5 anni e sulla nuova variante Omicron 2. Ecco quali sono le opinioni del, il parere deldi unaIl Governo ha disposto la durata illimitata del Super Green Pass ricevuto con terzabooster o con la guarigione dall’infezione dopo 2 dosi di. Durata che potrà essere soggetta a modifiche qualora dovesse cambiare la ...

Advertising

AurelianoStingi : EMA dimostra molta serietà da questo punto di vista. ''Insufficient evicence that support reccomendation'' Cioè… - Adnkronos : #Quartadose vaccino #covid anche in Italia? Cosa dicono gli esperti. - MediasetTgcom24 : Covid, Germania raccomanda quarta dose di vaccino per i vulnerabili #covid #germania - Uleprr : RT @LaVeritaWeb: Superata ieri la soglia di 3 milioni di positivi (erano 2 fino a 15 giorni fa) e di 9.000 morti. - Marco59805683 : RT @LaVeritaWeb: Superata ieri la soglia di 3 milioni di positivi (erano 2 fino a 15 giorni fa) e di 9.000 morti. -