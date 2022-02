Putin e Xi contro gli Usa, 'destabilizzano l'Europa e l'Asia' (Di venerdì 4 febbraio 2022) In occasione dell'incontro a Pechino tra Vladimir Putin e Xi Jinping, Cina e Russia hanno firmato una dichiarazione congiunta per denunciare l'influenza americana definita "destabilizzatrice" in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) In occasione dell'ina Pechino tra Vladimire Xi Jinping, Cina e Russia hanno firmato una dichiarazione congiunta per denunciare l'influenza americana definita "destabilizzatrice" in ...

