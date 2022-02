Piccoli Brividi diventerà una serie live-action prodotta per Disney+ (Di venerdì 4 febbraio 2022) Disney+ ha annunciato la produzione di una nuova serie live-action ispirata ai romanzi di Piccoli Brividi scritti da R.L. Stine. I romanzi che compongono la saga Piccoli Brividi, dopo essere stati adattati per il grande schermo, saranno alla base di una nuova serie tv che verrà realizzata per Disney+. Il progetto ispirato ai libri di R.L. Stine era in fase di sviluppo dall'aprile 2020. Lo show live-action sarà inizialmente composto da dieci puntate. Piccoli Brividi racconterà la storia di un gruppo di cinque studenti del liceo che liberano involontariamente delle forze sovrannaturali in città e devono collaborare. I giovani dovranno fare i conti con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 febbraio 2022)ha annunciato la produzione di una nuovaispirata ai romanzi discritti da R.L. Stine. I romanzi che compongono la saga, dopo essere stati adattati per il grande schermo, saranno alla base di una nuovatv che verrà realizzata per. Il progetto ispirato ai libri di R.L. Stine era in fase di sviluppo dall'aprile 2020. Lo showsarà inizialmente composto da dieci puntate.racconterà la storia di un gruppo di cinque studenti del liceo che liberano involontariamente delle forze sovrannaturali in città e devono collaborare. I giovani dovranno fare i conti con ...

