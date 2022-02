Pentagono | l' Isis è senza leader | ma resta una minaccia

Advertising

RadioItaliaIRIB : Siria, Pentagono: capo Isis si è ucciso - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Tre persone sono state uccise' quando il capo dell'Isis si è fatto esplodere: la moglie e i due figli. Lo ha detto il po… - simonesacq : RT @Sig_Cumberdale: l'isis lo spread il pentagono bla bla bla voglio sangioooooo - Sig_Cumberdale : l'isis lo spread il pentagono bla bla bla voglio sangioooooo - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Pentagono ????: moglie e due figli del leader #Isis sono stati uccisi da lui -

Ultime Notizie dalla rete : Pentagono Isis

Il portavoce delJohn Kirby ha dichiarato che l'è rimasto "senza leader" dopo un raid statunitense durante il quale Abu Ibrahim al - Hashimi al - Qurayshi si è fatto esplodere insieme con tre membri ...Nel frattempo ilha comunicato a Mosca che vi sarebbe stata un'operazione di un certo livello, avviso per evitare incidenti. Droni ed elicotteri I commando - circa una ventina - sono ...Nel frattempo il Pentagono ha comunicato a Mosca che vi sarebbe stata un’operazione di un certo livello, avviso per evitare incidenti. I commando — circa una ventina — sono trasferiti in elicottero ...il Pentagono ha definito «un successo» l'operazione, considerata la più massiccia dal raid causò la morte di Baghdadi Secondo altre fonti siriane obiettivo del raid, condotto dalle forse speciali ...