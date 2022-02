Ostia | ”Senza mascherina non si entra” | No mask aggrediscono l’autista armati di bastone

(Di venerdì 4 febbraio 2022). Non avevano digerito l’invito da parte dela scendere dall’autobus perché privi di mascherine. Anche se, in un primo momento, sembravano aver accettato di buon grado le condizioni poste dal conducente. Tuttavia, una volta arrivati alla fermata del capolinea hanno rivelato tutta la loro violenza ed aggressività. Sono, infatti, scesi alla ricerca di qualcosa per poter aggredire il conducente: hanno trovato dei bastoni, con i quali sono poi risaliti sul mezzo ed hanno minacciato violentemente con urla e insulti, che ha così avuto un forte spavento. Il fatto è successo al capolinea dei bus di via delle Ebridi ad, nella giornata del 2 febbraio intono alle ore 14.00. Leggi anche:, spedizione punitiva per la droga non pagata: ragazzo aggredito con una mazza da ...

Ostia. Non avevano digerito l'invito da parte dell'autista a scendere dall'autobus perché privi di mascherine. Anche se, in un primo momento, sembravano aver accettato di buon grado le condizioni ...Rimprovera due ragazzi perché sul bus senza mascherine di protezione e viene ... è stato un autista Atac in via delle Ebridi, a Ostia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato ...