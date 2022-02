Napoli, Lozano preoccupa Spalletti: rischio operazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) preoccupano le condizioni di Lozano, uscito dolorante ad una spalla con la sua Nazionale: il Napoli lo perderà per le prossime parite In casa Napoli a preoccupare sono le condizioni di Lozano. Uscito dolorante ad una spalla, si teme una lussazione, nel match con la sua Nazionale, dovrà fare accertamenti per capire qualcosa di più. L’esterno di Spalletti salterà sicuramente le sfide contro Inter e Barcellona in Europa League e poi si vedrà. C’è anche il rischio di un’operazione che allungherebbe i tempi di recupero. A riportarlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022)no le condizioni di, uscito dolorante ad una spalla con la sua Nazionale: illo perderà per le prossime parite In casare sono le condizioni di. Uscito dolorante ad una spalla, si teme una lussazione, nel match con la sua Nazionale, dovrà fare accertamenti per capire qualcosa di più. L’esterno disalterà sicuramente le sfide contro Inter e Barcellona in Europa League e poi si vedrà. C’è anche ildi un’che allungherebbe i tempi di recupero. A riportarlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

