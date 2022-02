Monica Vitti, oggi la camera ardente (Di venerdì 4 febbraio 2022) oggi Roma ha dato l’ultimo saluto a Monica Vitti. L’attrice, scomparsa a 90 anni, ha ricevuto l’affetto dei tanti colleghi e amici che oggi si sono recati nella Sala della Promoteca del Campidoglio, dove è stata aperta la camera ardente. Presenti, oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e a quello del Lazio, Nicola Zingaretti, tanti altri protagonisti dello spettacolo e della politica. Un mazzo di fiori avvolto nella prima pagina che il Manifesto ha dedicato all’attrice nel giorno della sua scomparsa, era poggiato ai piedi del feretro. Dove, col passare dei minuti, che l’ha conosciuta ha poggiato fiori e ricordi. “Grazie Monica”, era la scritta che campeggiava nella sala. A ricordare l’intramontabile Monica ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022)Roma ha dato l’ultimo saluto a. L’attrice, scomparsa a 90 anni, ha ricevuto l’affetto dei tanti colleghi e amici chesi sono recati nella Sala della Promoteca del Campidoglio, dove è stata aperta la. Presenti, oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e a quello del Lazio, Nicola Zingaretti, tanti altri protagonisti dello spettacolo e della politica. Un mazzo di fiori avvolto nella prima pagina che il Manifesto ha dedicato all’attrice nel giorno della sua scomparsa, era pato ai piedi del feretro. Dove, col passare dei minuti, che l’ha conosciuta ha pato fiori e ricordi. “Grazie”, era la scritta che campeggiava nella sala. A ricordare l’intramontabile...

