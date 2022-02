L' inversione della curva dei contagi è evidente | dice Brusaferro

Leggi su agi

(Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - "Siamo ancora in una fase di circolazione del virus molto sostenuta, ma il monitoraggio di oggi conferma unadei. Si tratta di un segnale, rafforzato dal fatto che l'inRt si mantiene sotto la soglia di 1. Abbiamo ancora un numero significativo di ricoverati in area medica e in terapia intensiva, ma anche qui i numeri iniziano a decrescere". Lo ha ribadito Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità, intervenendo a "La musica riparte in sicurezza", talk promosso dal ministeroSalute a Casa Sanremo. "La quarta dose? Il nostro Paese così come gli altri Paesi europei, con l'Ema, sta monitorando con attenzione la situazione: ora il focus è sui booster, è questa la sfida ...