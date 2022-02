Leodori | rilanciare turismo e attività produttive con fondi UE

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – “Un cammino per portare avanti il rilancio della nostra Regione a seguito della pandemia”. Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele, ha definito così il pacchetto di investimenti europei a disposizione della Regione Lazio, presentati questa mattina a Roma nella Camera di Commercio in Piazza di Pietra. “Il Pnrr e gli investimenti strutturali sono un’occasione unica che non dobbiamo sprecare- ha sottolineato- Dobbiamo immaginare una Regione innovativa, che guardi al rilancio delle, a settore in enorme difficoltà come quello. Il tutto guidato dalla necessità di tenere insieme la società. Questi temi li ritroviamo nell’utilizzo delle risorse del Pnrr come obiettivi strategici”. (Agenzia Dire)