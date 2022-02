L'azzurro Kevin Fischnaller è risultato positivo al Covid ai Giochi di Pechino 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - L'azzurro dello slittino Kevin Fischnaller è risultato positivo al coronavirus. Lo appende l'AGI presso il Main Media Center di Pechino. Si tratta della prima positività al Covid-19 nella squadra italiana ai Giochi olimpici. Il 28enne slittinista di Pordenone dell'Esercito ha sintomi leggeri e si trova in isolamento all'interno del reparto Covid del villaggio olimpico di Yanqing, sede delle gare di sci, bob, slittino e skeleton. La positività ha fatto scattare la procedura di contratto stretto anche con gli altri azzurri, tra cui il cugino Dominik, compagno di camera, che dovranno sottoporsi a due tamponi molecolari giornalieri ma potranno continuare ad allenarsi in un corridoio isolato. Anche la discesista valtellinese ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - L'dello slittinoal coronavirus. Lo appende l'AGI presso il Main Media Center di. Si tratta della prima positività al-19 nella squadra italiana aiolimpici. Il 28enne slittinista di Pordenone dell'Esercito ha sintomi leggeri e si trova in isolamento all'interno del repartodel villaggio olimpico di Yanqing, sede delle gare di sci, bob, slittino e skeleton. La positività ha fatto scattare la procedura di contratto stretto anche con gli altri azzurri, tra cui il cugino Dominik, compagno di camera, che dovranno sottoporsi a due tamponi molecolari giornalieri ma potranno continuare ad allenarsi in un corridoio isolato. Anche la discesista valtellinese ...

