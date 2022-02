Il piano della Russia per invadere l’Ucraina con un video di propaganda con cadaveri e vittime civili (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Abbiamo informazioni che i russi vogliano invadere l’Ucraina con un pretesto. Una delle ipotesi è che inventino un attacco da parte di Kiev, con video di propaganda che mostrino cadaveri e armi ucraine fornite dall’Occidente». Lo ha detto ieri il portavoce del Pentagono John Kirby confermando alcune indiscrezioni del Washington Post. Accuse che inaspriscono ulteriormente le tensioni dopo la decisione annunciata dagli Usa di schierare altri 3.000 soldati nei Paesi alleati dell’Europa orientale. L’operazione di Mosca, secondo Washington, è stata approvata ai massimi livelli. L’obiettivo sarebbe quello di diffondere video di propaganda con cadaveri e immagini di presunte vittime civili provocate appunto dalle forze ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Abbiamo informazioni che i russi voglianocon un pretesto. Una delle ipotesi è che inventino un attacco da parte di Kiev, condiche mostrinoe armi ucraine fornite dall’Occidente». Lo ha detto ieri il portavoce del Pentagono John Kirby confermando alcune indiscrezioni del Washington Post. Accuse che inaspriscono ulteriormente le tensioni dopo la decisione annunciata dagli Usa di schierare altri 3.000 soldati nei Paesi alleati dell’Europa orientale. L’operazione di Mosca, secondo Washington, è stata approvata ai massimi livelli. L’obiettivo sarebbe quello di diffonderedicone immagini di presunteprovocate appunto dalle forze ...

